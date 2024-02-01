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رئيسة وزراء إستونيا: انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا

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رئيسة وزراء إستونيا: انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا
AP
رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس
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قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، محذرة من ذلك.

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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن كايا كالاس قولها: "لا يؤمن بوتين وروسيا بالتعددية، ولا يثقان بقدرتنا على الحفاظ على وحدتنا. انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغطا جيوسياسيا كبيرا اليوم، كما تساءلت عن قدرة أوروبا على تنفيذ وعدها بتقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.

وفي وقت سابقا أشار الرئيس التشيكي بيتر بافل إلى أن التعب من النزاع الأوكراني يعاني منه ليس فقط الطرفان المتنازعان بل كل الدول التي تدعم كييف أو موسكو، مضيفا أن هذا التعب سيؤدي إلى زيادة الضغوط لإنهاء هذا النزاع عبر التفاوض.

المصدر: نوفوستي

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