إستونيا تحث الاتحاد الأوروبي على جمع مئات آلاف الذخائر لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تجمع نحو ثلث مليون قذيفة مدفعية كان الاتحاد قد وعد أوكرانيا بتسليمها في غضون عام.

وأضاف بيفكور في حديث لوكالة "بلومبيرغ" تعليقا على موضوع الاجتماع المقبل لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بركسل غدا الأربعاء: "ما زلنا بحاجة إلى نحو ثلث القذائف التي وعد الاتحاد الأوروبي تزويد كييف بها، لذلك يتوجب علينا أن نرسل إشارة واضحة بأن لدينا ما يكفي من القذائف في مخزوناتنا أو الأموال لشرائها".

وأوضح بيفكور أنه حتى الآن لم تتلق كييف سوى ثلث إجمالي حجم القذائف، وسيتم تسليم 30% أخرى بحلول شهر مارس المقبل، وما زال يتعين جمع الباقي.

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ويتوقع الوزير من زملائه من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن يلتزموا بتوفير الذخيرة المتبقية أو ما يعادلها من المساعدة المالية.

وأشار إلى أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي، منها إستونيا وسبع دول أخرى بينها بولندا وبعض دول أوروبا الشمالية، مستعدة لتخصيص أموال إضافية لتحقيق هذا الهدف.

وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي بتزويد أوكرانيا بنحو مليون قذيفة وصاروخ في غضون عام، وبحلول ديسمبر من العام الماضي أقر كل من رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على الوفاء بهذا الوعد في الوقت المحدد.

وفي الوقت نفسه، وعد ميشيل وفون دير لاين بعسكرة صناعة الاتحاد الأوروبي خلال العام 2024 وزيادة إنتاج القذائف إلى مليون قذيفة سنويا.

المصدر: تاس