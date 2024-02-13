وزير دفاع بولندا يلمح إلى إمكانية زيادة عديد الجيش عبر "التعبئة الاحتياطية النشطة"

أعلن وزير دفاع بولندا فلاديسلاف كوسينياك كاميش، بلوغ تعداد القوات المسلحة البولندية نحو 220 ألف جندي وضابط بنهاية العام الجاري 2024، مشيرا إلى أن حجم الجيش سوف يزداد مع كل عام.

وقال كاميش في لقاء مع قناة "بولسات" التلفزيونية: "بحلول نهاية هذا العام، قد يصل عدد جنود الجيش البولندي إلى حوالي 220 ألفا".

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ولفت وزير الدفاع إلى أن الجيش البولندي لديه "مجال كبير لزيادة (حجم الجيش) في صيغة التعبئة الاحتياطية النشطة".

وذكرت وزارة الدفاع البولندية أنه مع حلول شهر أكتوبر 2023، بلغ قوام القوات المسلحة البولندية حوالي 187 ألف جندي وضابط.

واعتبر الوزير السابق ماريوس بلاشتشاك أنه من الضروري زيادة عدد أفراد الجيش البولندي إلى 300 ألف شخص.

وقبل أيام، أعلن كاميش أن 40 ألفا من العسكريين الأوكرانيين يتلقون التدريب على الأراضي البولندية.

وأضاف أمام البرلمان البولندي، أن "المساعدة العسكرية لأوكرانيا والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا تعتبر تعزيزا لأمن بولندا واستثمارا في أمننا، ونحن سنقوم بذلك عبر التدريب أيضا".

وتابع: "حتى الآن تم تدريب 40 ألف جندي أوكراني، وينفذ 30% من التدريب في إطار بعثات دولية".

المصدر: تاس + نوفوستي