بولندا تنهي مرحلة تدريب 40 ألف عسكري أوكراني على أراضيها

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن 40 ألفا من العسكريين الأوكرانيين يتلقون التدريب على الأراضي البولندية.

وقال الوزير في كلمة أمام البرلمان البولندي، يوم الخميس، إن "المساعدة العسكرية لأوكرانيا والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا تعتبر تعزيزا لأمن بولندا واستثمارا في أمننا، ونحن سنقوم بذلك عبر التدريب أيضا".

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وتابع: "حتى الآن تم تدريب 40 ألف جندي أوكراني، وينفذ 30% من التدريب في إطار بعثات دولية".

وكانت ألمانيا قد أعلنت قبل نحو أسبوع عن تدريبها لـ 10 آلاف من العسكريين الأوكرانيين والخطة لتدريب 10 آلاف آخرين ضمن البعثة الأوروبية للتدريب.

وفي يناير الماضي أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرب 20 ألف عسكري أوكراني ليصل العدد الإجمالي لمن تلقوا التدريب إلى 60 ألف عسكري حتى الصيف المقبل.

المصدر: نوفوستي