بوريل: الاتحاد الأوروبي زود كييف بأسلحة قيمتها 30 مليار يورو ودرب 40 ألف جندي

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد زود كييف بذخيرة وأسلحة بقيمة 30 مليار يورو، كما قام بتدريب ما يقرب من 40 ألف جندي أوكراني.

وأوضح بوريل في مقال نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعما اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا غير مسبوق، وزود أوكرانيا بما يقرب من 30 مليار يورو من الذخيرة والأسلحة وقام بتدريب ما يقرب من 40 ألف جندي أوكراني على أراضي الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز "وحدة شمال الأطلسي".

واعترف بوريل قائلا: "مع ذلك، كنا في كثير من الأحيان بطيئين للغاية في توريد الأسلحة اللازمة إلى أوكرانيا ولم نتحرك إلا عندما بدا أن روسيا يمكن أن تتقدم".

وقال: "إننا نحتاج إلى نقلة نوعية: يجب أن ننتقل من مجرد دعم أوكرانيا إلى تقديم كل ما تحتاجه لتحقيق النصر".

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إدخال تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي نصت على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا.

واقترحت هنغاريا تقديم المساعدة المالية لكييف بشكل تدريجي، وعلى أساس سنوي، مع فرض رقابة صارمة على إنفاق الأموال.

المصدر: تاس