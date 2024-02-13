"روسيا لا تزال قوة عالمية مؤثرة".. وزيرة خارجية أستراليا تعارض إغلاق القنصلية الروسية بسيدني

لم تؤيد وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ عريضة دعت لإغلاق القنصلية العامة الروسية في سيدني، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع موسكو لحماية المصالح الوطنية لبلادها.

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وقالت وونغ في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأسترالي، ردا على عريضة تطالب بإغلاق القنصلية العامة الروسية في سيدني، إن الحكومة الأسترالية "تتصرف دائما بحزم وثبات لحماية مصالح الأمن القومي".

وتابعت: "مثل العديد من الدول التي لديها سفارة في كانبيرا، تمتلك روسيا قنصلية عامة في سيدني، هدفها، بين من بين أمور أخرى، تقديم الخدمات القنصلية للزبائن المعنيين وللمغتربين في أستراليا. وقد أوضحت الحكومة الأسترالية التزامها بضمان الوضع الذي يتوافق فيه عدد الدبلوماسيين المعتمدين والموظفين القنصليين الروس في أستراليا مع مصالحنا الوطنية".

وأشارت وونغ إلى أن أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع موسكو تؤكدا حقيقة أنه "رغم عزلتها المتزايدة، تظل روسيا قوة عالمية مؤثرة، بما في ذلك باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

والشهر الماضي قالت الخارجية الروسية إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"