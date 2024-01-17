 
مباشر

الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وكانبيرا تصل إلى أدنى مستوياتها

أخبار العالم

الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وكانبيرا تصل إلى أدنى مستوياتها
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wswj

قالت وزارة الخارجية الروسية إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نتيجة للسياسة الحالية التي تتبعها كانبيرا وانضمامها إلى الحملة العدائية التي أطلقها الغرب ضد روسيا، وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها".

وفي ديسمبر، فرضت أستراليا عقوبات على 13 مواطنا روسيا.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا انضمت أستراليا للمعسكر المعادي لروسيا ودعمت أوكرانيا بالسلاح والمال.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية تحتج لدى سفارة أستراليا على مشاركة قواتها بتدريبات في هوكايدو
الخارجية الروسية تحتج لدى سفارة أستراليا على مشاركة قواتها بتدريبات في هوكايدو

في 5 مارس 2022 صنفت روسيا أستراليا "دولة معادية" في مرسوم اتحادي.

وتضم القائمة 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا