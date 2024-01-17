الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وكانبيرا تصل إلى أدنى مستوياتها

قالت وزارة الخارجية الروسية إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نتيجة للسياسة الحالية التي تتبعها كانبيرا وانضمامها إلى الحملة العدائية التي أطلقها الغرب ضد روسيا، وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها".

وفي ديسمبر، فرضت أستراليا عقوبات على 13 مواطنا روسيا.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا انضمت أستراليا للمعسكر المعادي لروسيا ودعمت أوكرانيا بالسلاح والمال.

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في 5 مارس 2022 صنفت روسيا أستراليا "دولة معادية" في مرسوم اتحادي.

وتضم القائمة 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي