وقعت أنواع نادرة من الدرونات الأوكرانية والأجهزة التي تركب على متنها، في أيدي الجيش الروسي على محور زابوروجيه، حسبما صرح متخصص من وحدة مكافحة الطائرات المسيرة لوكالة "نوفوستي".

وقال المتخصص في مقطع مصور نشرته الوكالة عبر "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "لقد تلقينا عدة عينات من الطائرات المسيرة المعادية. ويمكن وصف بعضها بالعينات النادرة، وهي مما تسمى بالطائرات الانتحارية".

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وأضاف أن الخبراء الروس تسلموا أيضا جهازا لإسقاط القذائف مزودا بأربع فتحات، مما يجعل الطائرة المسيرة قادرة على حمل أربع مقذوفات في وقت واحد.

يقوم الخبراء الآن بدراسة الخصائص والمواصفات التكتيكية الفنية للمسيرات المعادية من أجل ضمان مواجهتها بشكل أكثر فعالية.

وذكرت الوكالة أن الذي استولى على عينات الدرونات بما تحمله من أجهزة، هم جنود من الفوج الميكانيكي رقم 1430 المتواجد على محور زابوروجيه.

المصدر: "نوفوستي"