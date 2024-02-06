روسيا في حاجة سريعة إلى وسائل كافية للقضاء على خطر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقالة نظرية في الشأن العسكري، نشرتها شبكة سي إن إن مؤخرا، عن حرب المسيّرات ضد روسيا.

إحدى أطروحات زالوجني الرئيسية هي أن العمليات القتالية الحديثة مستحيلة من دون الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. وقال إن على رأس أولويات القوات المسلحة الأوكرانية امتلاك ترسانة كاملة من الطائرات المسيرة الرخيصة والحديثة وذات الكفاءة العالية.

وبحسب ضابط المخابرات العسكرية، بطل روسيا، العقيد المتقاعد رستم كلوبوف، فإن تصريح العدو يجب أن يؤخذ على محمل الجد. فقال: "القوات المسلحة الأوكرانية، لا تعاني نقصًا في الطائرات المسيرة. بحلول ديسمبر من العام الماضي، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية 50 ألف طائرة مسيرة. حتى لو افترضنا أن النصف فقط سيصل إلى الهدف، فسيعني ذلك عمليًا إصابة 25 ألف هدف. يمكن أن يكون الهدف دبابة، أو مدفع، أو طائرة متوقفة، أو ربما مجرد جندي. تخيلوا الضرر الذي يمكن أن يلحقه بنا هذا الجيش من الطائرات المسيرة. هذا أمر خطير للغاية".

ووفقا لكلوبوف، فإن مهمة صناعة الدفاع لدينا هي إيجاد "ترياق" ضد خطر المسيرات. فقال: "لدينا نماذج مطورة جيدة، خاصة في مجال الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي قريب المدى. من المهم الآن أن نضعها في الاعتبار وأن ننتجها بكميات كبيرة".

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