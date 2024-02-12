بايدن يدعو إلى إصلاح السلطة الفلسطينية والاستعداد لبناء الدولة المستقلة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب هيكلة السلطة الفلسطينية والاستعداد لبناء دولة فلسطينية مستقلة بمجرد أن تفقد "حماس" السيطرة على قطاع غزة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "يجب هيكلة السلطة الفلسطينية بشكل عاجل لتلبية احتياجات الفلسطينيين بشكل فعال في كل من الضفة الغربية وغزة. وبمجرد انتهاء سيطرة "حماس" على غزة، يجب أن يكونوا (السلطة الفلسطينية) على استعداد لبناء دولة تدعو إلى السلام، ولا يتسترون على الجماعات الإرهابية مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي"".

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ولا يزال جزء فقط من الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007.

وكشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليس حكومة سياسية، وأن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.

هذا وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سكان قطاع غزة يعانون من مستويات "غير مسبوقة" من "ظروف تحاكي المجاعة" مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

كما اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب". فيما دخلت الحرب يومها الـ130 وسط تحذيرات دولية وأممية.

المصدر: نوفوستي