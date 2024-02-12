شولتس: ألمانيا ستبدأ بإنفاق 2% من ناتجها المحلي على الدفاع في 2024

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستنفق في عام 2024 الجاري 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لأول مرة، ولن تتراجع عن هذا المستوى لاحقا.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي دونالد توسك في برلين، يوم الاثنين، إن "ألمانيا ستنفق هذا العام 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على أغراض الناتو، وستلتزم بذلك دائما".

وأضاف أنه تتوفر لدى ألمانيا حاليا 100 مليار يورو من صندوق خاص لتلبية الاحتياجات الدفاعية، وقد تم استخدام نحو 80% منها.

وأكد أنه ستكون لألمانيا أكبر نفقات دفاعية في أوروبا في السنوات القادمة.

وأعرب عن أمله بأن تنفذ كافة الدول الأوروبية من أعضاء الناتو تلك المعايير.

يذكر أن حلف الناتو قرر خلال قمته في فيلنيوس في العام الماضي أن النفقات الدفاعية للدول الأعضاء يجب ألا تقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

المصدر: تاس