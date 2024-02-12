غالانت: حماس ضعيفة ومخترقة وإنقاذ الرهينتين نقطة تحول

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقوات التي شاركت في عملية أدت لإنقاذ رهينتين محتجزين لدى حركة حماس وقدم لهم التهنئة على النتائج التي حققوها.

وقال غالانت "هذه العملية بمثابة نقطة تحول فحركة حماس ضعيفة ومخترقة وتدرك أنه يمكننا الوصول إلى أي مكان وبأي قوة وتنفيذ أي مهمة مطلوبة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه بالقوات الخاصة التي شاركت في العملية: "لقد مكنتم مواطني إسرائيل من التقاط أنفاسهم، وسيكون هناك المزيد من العمليات".

وأشار في تدوينة إلى أن التحرك كان حازما وسريعا تمكن خلاله المقاتلون من القضاء على المسلحين في المنطقة وإنقاذ المختطفين دون أن يصابوا بأذى وعادوا معهم إلى إسرائيل.

זו דוגמא ברורה למחויבותנו להשיב את החטופים לישראל בכל דרך. החמאס פגיע וחדיר, היום הוא מבין שנוכל להגיע לכל מקום, עם כל כוח ולבצע כל משימה נדרשת.



יישר כוח🇮🇱 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) February 12, 2024

ونشر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين توثيقا لعملية استعادة الأسيرين الإسرائيليين لويس هر وفرناندو مرمان.

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ووثق الجيش في فيديو العملية في رفح والغارات التي شنتها طائراته.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT