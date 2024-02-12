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الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا لعملية استعادة أسيرين بعملية معقدة في رفح (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا لعملية استعادة أسيرين بعملية معقدة في رفح (فيديو)
Legion-Media
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نشر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين توثيقا لعملية استعادة الأسيرين الإسرائيليين لويس هر وفرناندو مرمان.

ووثق الجيش الإسرائيلي في فيديو العملية في رفح والغارات التي شنتها طائراته.

وأوضح الجيش في بيان: "الليلة الماضية خلال عملية مشتركة أجراها جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل (وحدة المستعربين الشرطية) في قلب رفح، تم تحرير فرناندو سيمون مرمان (البالغ من العمر 60 عاما) ولويس هر (البالغ من العمر 70 عاما) اللذين تم اختطافهما على يد حماس إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق".

هذا وكشف الأسيران الإسرائيليان، ظروف أسرهما في قطاع غزة طيلة 129 يوما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه تمكن من من تحرير أسيرين في عملية سرية ومعقدة بمنطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة.

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ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ129، لا يزال "حوالي 134 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة"، وفق التقديرات الإسرائيلية، عقب الإعلان عن تحرير الأسيرين. بينما يعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، وسط تحذيرات دولية وأممية.

المصدر: RT

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