الجنائية الدولية: نحقق بجدية في أي جرائم يزعم ارتكابها في غزة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن المحكمة تحقق بجدية في أي جرائم يزعم ارتكابها في غزة.

وأضاف "كما أكدت مرارا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون ليس لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه".

وأفاد كريم خان في تدوينة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بأن "من ينتهكون القانون سيحاسبون".

وأشار إلى أنه يشعر بقلق عميق من تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل للقوات الإسرائيلية في رفح.

I am deeply concerned by the reported bombardment and potential ground incursion by Israeli forces in Rafah.



My Office has an ongoing and active investigation into the situation in the State of Palestine. This is being taken forward as a matter of the utmost urgency, with a… — Karim A. A. Khan KC (@KarimKhanQC) February 12, 2024

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن المدعي العام للمحكمة حذر إسرائيل بشأن سلوكها في غزة بعد استهداف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أربع كتائب تابعة لحركة حماس مندسة في رفح وسط مئات آلاف النازحين من الشمال الذين يكابدون ظروفا معيشية بائسة.

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وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على مسلحي حماس وهم هناك، وطالب بإجلاء المدنيين من منطقة القتال.

جدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولا تعترف باختصاصها، لكن خان أكد في أكتوبر أن محكمته لها ولاية قضائية على أي جرائم حرب محتملة ترتكبها حماس في إسرائيل أو يرتكبها الإسرائيليون في قطاع غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT