واشنطن تدعو إسرائيل إلى التحقيق في الوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب في غزة

أبدت واشنطن الاثنين أسفها للوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب (6 أعوام) في غزة والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، ودعت إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".

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وأضاف: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".

وعُثر يوم السبت، على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها (خالها وعائلته)، بعد محاصرة سيارتهم التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

ودعت حركة "حماس" المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق "الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الطفلة هند رجب" معتبرة أن هذه الجريمة "مروعة وستبقى في الذاكرة الفلسطينية".

المصدر: أ ف ب