نيبينزيا: سنوزع رسالة في مجلس الأمن تتضمن التفسير الصحيح لقرار محكمة العدل حول دعوى كييف ضد موسكو

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا ستوزع رسالة على مجلس الأمن والجمعية العامة تتضمن التفسير الصحيح لقرار محكمة العدل الدولية حول دعوى أوكرانيا ضد روسيا.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "لا أنوي التعليق على التفسيرات القانونية الزائفة لقرارات المحكمة الدولية لممثل نظام كييف، سأقول فقط إنه من الجيد جدا أن يدلي بتصريحاته الكاذبة في اجتماعنا اليوم. ونعتزم توزيع رسالة على أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، حيث سنقدم التفسير الصحيح لقرار محكمة العدل الدولية".

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يذكر أن محكمة العدل الدولية أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على النظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا، والتي اتهمت فيها كييف موسكو بأنها استخدمت اتهامات كاذبة بالإبادة الجماعية في دونباس كذريعة لشن الحرب على أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، رفضت المحكمة إدعاءات كييف بأن الاتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية تعتبر بحد ذاتها انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

المصدر: نوفوستي