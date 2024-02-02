زاخاروفا تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى الأوكرانية ضد روسيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موافقة محكمة العدل الدولية على النظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية.

وأشارت زاخاروفا في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن المحكمة "وافقت على أن الاتهامات التي طرحتها كييف لا علاقة لها باتفاقية" منع الإبادة الجماعية.

وقالت زاخاروفا: "وبالنتيجة بقيت أمام المحكمة مسألة واحدة، وهي ما إذا ارتكبت أوكرانيا الإبادة الجماعية في دونباس. أي وضعت كييف نفسها في قفص الاتهام في إطار الدعوى التي رفعتها بنفسها".

وتابعت: "علينا فقط أن نصفق لخبراء كييف ورعاتهم الغربيين. إنهم أطلقوا النار على قدمهم".

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وأشارت إلى أن "العملية العسكرية الخاصة مبنية على حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة" وأن "التصعيد العسكري من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي كثفت هجماتها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أصبحت سببا لأعمال موسكو التي ردت على ذلك".

يذكر أن محكمة العدل الدولية أعلنت يوم الجمعة أنها وافقت على النظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا، والتي اتهمت فيها كييف موسكو بأنها استخدمت اتهامات كاذبة بالإبادة الجماعية في دونباس كذريعة لشن الحرب على أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، رفضت المحكمة ادعاءات كييف بأن الاتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية تعتبر بحد ذاتها انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ورفضت المحكمة كذلك بعض اعتراضات موسكو التي كانت تصر على عدم اختصاص المحكمة بالقضية.

المصدر: RT