الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجرحاه في اشتباكات غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2864 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

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ووفقا لبيان نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1684 إصابة طفيفة و764 متوسطة و434 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1327 إصابة بينها 616 حالة طفيفة و442 متوسطة و268 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل ضابطين وإصابة ضابطين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي وفقا لآخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

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أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129، على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي "يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا".

المصدر: RT