ريابكوف: مقابلة بوتين مع كارلسون كسرت الحصار الإعلامي المفروض على روسيا

أكد نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف أن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون كسرت الحصار الإعلامي المفروض على روسيا وهذا واضح للمعارضين والشركاء.

وقال ريابكوف: "أعتقد أن موسكو أرسلت الكثير من الإشارات فيما يتعلق بالحاجة إلى اتخاذ خطوات قليلة بعيدا عن الخط الخطير مؤخرا. هل ستصبح مقابلة الرئيس مع تاكر كارلسون كما تقول المصطلحات الأمريكية game changer (نقطة تحول)، أنا أشك في ذلك بشدة. لكن حقيقة أن مقابلة الرئيس كسرت الحصار الإعلامي وأصبحت موضوعا للنقاش هو أمر واضح للجميع، سواء لخصومنا أو لشركائنا وحلفائنا. وهذا أمر بديهي. ولكن هل سينجح؟ هل ستؤثر على العقلية في واشنطن؟ جوابي هو أنني أود أن أتمنى ذلك".

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وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.

وذكرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المنصات، وبجميع لغات العالم.

المصدر: نوفوستي