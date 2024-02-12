 
مباشر

كلب يعض وزير الخارجية الأوكراني ويترك في رجله جروحا غائرة (صورة)

أخبار العالم

كلب يعض وزير الخارجية الأوكراني ويترك في رجله جروحا غائرة (صورة)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wypp

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه تعرض للعض من كلب ضخم لا يعرف من هو صاحبه.

وأشار الوزير الأوكراني، إلى أنه تعرض للحادث عندما كان يتنزه مع أفراد من جماعته.

وأضاف الوزير كوليبا: "كلب كبير الحجم، كان يسير طليقا بدون لجام، هاجم جماعتي أثناء التنزه، وفي الوقت نفسه هاجمني".

ونوه الوزير الأوكراني، بأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.

وأرفق منشوره هذا، بصورة لساق ملطخة بالدماء وعليها آثار عض.

كلب يعض وزير الخارجية الأوكراني ويترك في رجله جروحا غائرة (صورة)

ولم يحدد كوليبا، مع من كان يتنزه عندما تعرض لهجوم الكلب الغريب، هل كان مع مجموعة من الناس أو الكلاب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن لديه عدة كلاب. وذكر الوزير، عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة، أن عائلته قد غادرت البلاد فور بدء القتال، بما في ذلك زوجته وابنه وابنته وكلابه.

المصدر: تاس

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟