وزير الخارجية الأوكراني يعترف بمغادرة عائلته أوكرانيا بعد بدء العملية الخاصة

اعترف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن عائلته قد غادرت البلاد فور بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة ، بما في ذلك زوجته وابنه وابنته وكلابه.

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جاء ذلك خلال مقابلة له مع المذيع الأوكراني، دميتري غوردون، ليلة أمس على قناة "يوتيوب" الخاصة بالمذيع، وقال كوليبا إنه كان في الولايات المتحدة الأمريكية في 23 فبراير الماضي، وانطلق إلى إسطنبول، ومنها قام بتغيير تذكرته إلى بولندا، حيث استقبله الرئيس البولندي، ومن هناك سافر إلى لفوف، وبينما كان يعبر الحدود التقى عائلته المتجهة إلى بولندا، بينما كان هو يعبر الحدود في الاتجاه العكسي.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلمات كوليبا، في قناتها على "تليغرام"، بأن هذا هو "كل ما نحتاج معرفته عن الوطنية الأوكرانية الحقة"، حيث اعترف وزير الخارجية الأوكراني بمغادرة أبنائه وكلابه فور العملية العسكرية.

المصدر: يوتيوب