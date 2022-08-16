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وزير الخارجية الأوكراني: الغرب ينتظر استسلام أوكرانيا

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وزير الخارجية الأوكراني: الغرب ينتظر استسلام أوكرانيا
AP
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بعض الدول الغربية تنتظر استسلام أوكرانيا حتى يتم حل جميع المشاكل.

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وتابع كوليبا في مقابلة مع الصحفي الأوكراني، دميتري غوردون: "مرارا يسألني وزراء الخارجية في المقابلات والمحادثات: إلى متى يمكنكم الصمود؟ وذلك بدلا من السؤال عما يجب فعله أيضا لتحقيق الفوز في أقصر وقت ممكن".

وأضاف أنه يتكون لديه انطباع بأن الجميع ينتظرون استسلام أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إزالة المشاكل ذاتيا.

المصدر: نوفوستي

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