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زيلينسكي يوقع على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة

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زيلينسكي يوقع على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة
AP
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وقع فلاديمير زيلينسكي على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما أخرى - حتى 13 مايو.

وجاء في المذكرتين المرافقتين لهاتين الوثيقتين: "عادت مع توقيع الرئيس".

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ويشار إلى أن البرلمان الأوكراني، كان قد اعتمد في 6 فبراير، مشاريع القوانين المذكورة التي قدمها زيلينسكي.

تم فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقد تم منذ ذلك الحين تم تمديد هذين القرارين، عشر مرات.

ومنع التمديد المستمر للأحكام العرفية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي كان من المقرر إجراؤها في نهاية أكتوبر من العام الماضي.

ووفقا لدستور أوكرانيا، لا يمكن تنظيم التصويت أثناء الأحكام العرفية. وجعل التمديد الجديد من المستحيل من الناحية القانونية إجراء انتخابات رئاسية في الربيع المقبل.

المصدر: تاس

 

 

 

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