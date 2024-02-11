متظاهرون في كييف يطالبون بتسريح ذويهم من الجيش

نزل العشرات في تظاهرة إلى الساحة المركزية بكييف مطالبين بتسريح العسكريين على الجبهة، وسبق ذلك تصريحات لوزير دفاع أوكرانيا رستم عميروف بأن التسريح الكامل ممكن فقط بعد انتهاء النزاع.

وفي بيان على وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكراينفورم": "في كييف، خرجت عائلات العسكريين الموجودين الآن على الجبهة، للمشاركة في مظاهرة تطالب بتسريح أقاربهم".

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وأضافت: "نزل عشرات الأشخاص إلى ميدان الاستقلال وهم يحملون اللافاتات والأعلام الوطنية لأوكرانيا".

وكان المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها: "نطالب بقانون يحدد فترات معقولة لمدة التعبئة".. "القائد العام الجديد - جنود جدد"، وعلى جانبهم آخرون.

يشار إلى أنه يجري بصورة منتظمة احتجاجات تطالب بتسريح الأفراد العسكريين الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد. وفي الخريف الفائت، جرت فعاليات مماثلة في كييف والمراكز الإقليمية في أوكرانيا.

ومن المعروف أنه تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة في البلاد.

كما يحظر مغادرة أوكرانيا على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما خلال فترة سريان الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي