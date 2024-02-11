 
مباشر

متظاهرون في كييف يطالبون بتسريح ذويهم من الجيش

أخبار العالم

متظاهرون في كييف يطالبون بتسريح ذويهم من الجيش
Gettyimages.ru
جندي أوكراني (صورة تعبيرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyil

نزل العشرات في تظاهرة إلى الساحة المركزية بكييف مطالبين بتسريح العسكريين على الجبهة، وسبق ذلك تصريحات لوزير دفاع أوكرانيا رستم عميروف بأن التسريح الكامل ممكن فقط بعد انتهاء النزاع.

وفي بيان على وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكراينفورم": "في كييف، خرجت عائلات العسكريين الموجودين الآن على الجبهة، للمشاركة في مظاهرة تطالب بتسريح أقاربهم".

إقرأ المزيد
CNN تكشف عن
CNN تكشف عن "خطة رئيسية" يطلبها زيلينيسكي من القائد الجديد للقوات الأوكرانية

وأضافت: "نزل عشرات الأشخاص إلى ميدان الاستقلال وهم يحملون اللافاتات والأعلام الوطنية لأوكرانيا".

وكان المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها: "نطالب بقانون يحدد فترات معقولة لمدة التعبئة".. "القائد العام الجديد - جنود جدد"، وعلى جانبهم آخرون.

يشار إلى أنه يجري بصورة منتظمة احتجاجات تطالب بتسريح الأفراد العسكريين الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد. وفي الخريف الفائت، جرت فعاليات مماثلة في كييف والمراكز الإقليمية في أوكرانيا.

ومن المعروف أنه تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة في البلاد.

كما يحظر مغادرة أوكرانيا على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما خلال فترة سريان الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟