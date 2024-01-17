أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن "زيلينسكي ومجموعته" هم من وضعوا وجود أوكرانيا وشعبها على المحك، وحرموهم حق تقرير المصير.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد اعترف في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة ABC News التلفزيونية الأمريكية بأن القوات الأوكرانية، إن طلب الأمر، ستقاتل ولو حتى بالمجارف إذا نفذت أسلحتها لأن "وجود أوكرانيا قد أصبح على المحك".

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وتابعت زاخاروفا في إفادتها الصحفية اليوم: "من المؤسف أن كوليبا لم يذكر بالضبط من الذي وضع وجود أوكرانيا على المحك. ففي نهاية المطاف كانت هذه العصابة بأكملها من نظام كييف بقيادة زيلينسكي، تلك المجموعة هي من وضع وجود أوكرانيا على المحك. الناس والموارد وحتى الأراضي. وشارك في ذلك كوليبا أيضا، إلا أنه لا يتحدث عن ذلك".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "مستقبل أوكرانيا لا ينبغي أن يقرره الغرب، إذا لم يكن يعرف كوليبا"، وتابعت: "مستقبل أوكرانيا، من حيث المبدأ، يجب أن يقرره الشعب الأوكراني. إلا أن المشكلة الوحيدة أنه بسبب مثل حكومات الدمى العميلة هذه، والتي تشمل كوليبا، لم يعد لشعب أوكرانيا حقوق منذ فترة طويلة، ناهيك عن الحق في التصويت".

المصدر: نوفوستي