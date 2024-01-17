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نائب أوروبي: السلافيون أخوة قد يتحدون ويدمرون أوروبا الغربية

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نائب أوروبي: السلافيون أخوة قد يتحدون ويدمرون أوروبا الغربية
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
صورة أرشيفية
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طالب عضو البرلمان الأوروبي من سلوفاكيا بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ووقف قتل السلافيين، ووصف الصراع الأوكراني بأنه "مشكلة أمريكية".

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جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، حيث أثارت كلمات النائب ردود فعل عنيفة بين البرلمانيين الأوروبيين. وقال النائب: "إذا لم يتم إيقاف هذا، فسوف نتحد نحن السلافيين كإخوة، وأعتقد أننا سنفعل ذلك، وندمر أوروبا الغربية. أنا على يقين أن أحدا لا يريد هذا".

ووصف النائب استمرار المساعدات العسكرية إلى زيلينسكي بالجنون، وأشار أيضا إلى أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي فرصة للانتصار على روسيا، ووصف الصراع الأوكراني بأنه "مشكلة أمريكية".

المصدر: نوفوستي

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