طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا للبلاد

قال عضو الكونغرس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا لكل البلاد.

وأضاف: "يعاني بايدن من مشاكل في غاية الجدية. هذه قضية حقيقية تمس الأمن القومي، وهي تزداد سوءا كل يوم".

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وأكد جاكسون أنه كان يشاهد جو بايدن "كل يوم" عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما. وأشار الطبيب السابق إلى أن القدرات المعرفية لبايدن تدهورت بشكل ملحوظ منذ تلك اللحظة.

وأعرب جاكسون عن ثقته من أنه لم يكن يجوز أن يترشح بايدن للرئاسة. ووفقا للطبيب السابق، بايدن "غير مؤهل من الناحية الإدراكية لدور القائد الأعلى لأمريكا وهو فقط يضر بسمعة الدولة وصورتها على الساحة الدولية.

وقال جاكسون: "يرى الجميع بوضوح وجود أمر فيه فيه خطأ، وحان الوقت للتوقف عن محاولة إخفاء ذلك".

وفي خطاب مفاجئ ألقاه فجر الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "لا يعاني مشاكل في الذاكرة رغم كبر سنه". وبعد ذلك تحدث بايدن عن الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" (بدلا من الرئيس المصري) لم يرد بادئ الأمر فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بذلك"!.

المصدر: نوفوستي