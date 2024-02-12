حادث بحري جنوب المخا اليمنية وتحذيرات للسفن بشأن العبور

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO وقوع حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا اليمنية ويجري التحقيق، ونصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وكتب "المركز" في حسابه على موقع "إكس" وفي موقعه الإلكتروني: "تلقى UKMTO تقريرا عن وقوع حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا، اليمن. وتقوم السلطات بالتحقيق. ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية".

UKMTO WARNING



INCIDENT 029



UKMTO has received a report of Incident, 40NM South of AL Mukha, Yemen. Authorities are investigating. Vessels are advised to transit with caution and report any suspicious activity to UKMTOhttps://t.co/XsgrK5uW2N#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/FBd1gCIufC — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 12, 2024

ويوم أمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد مسيرتين و3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال محافظة الحديدة في اليمن كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

يشار إلى أن التوترات في منطقة البحر الأحمر دخلت منذ أيام مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

المصدر: RT