أعلنت وزارة العدل الفنلندية تقدم رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوزارة إنه بعد فرز 90% من الأصوات، حصل ستاب على 51.9% من الأصوات، وخصمه وزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو 49.1%.

وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20:00 بتوقيت فنلندا.

وأكد ستاب في وقت سابق أن فنلندا يمكن أن تدخل وسيطا في إحلال السلام في أوكرانيا. وأشار إلى أن لديه علاقات جيدة مع الروس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي