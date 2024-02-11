ستاب يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفنلندية بعد فرز 90% من الأصوات
Globallookpress IMAGO/Emmi Korhonen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wykt
أعلنت وزارة العدل الفنلندية تقدم رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقالت الوزارة إنه بعد فرز 90% من الأصوات، حصل ستاب على 51.9% من الأصوات، وخصمه وزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو 49.1%.
وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20:00 بتوقيت فنلندا.
وأكد ستاب في وقت سابق أن فنلندا يمكن أن تدخل وسيطا في إحلال السلام في أوكرانيا. وأشار إلى أن لديه علاقات جيدة مع الروس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
المصدر: نوفوستي