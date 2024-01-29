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انتخابات الرئاسة في فنلندا.. تأهل مرشحين للجولة الثانية بعد فرز 100% من الأصوات

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انتخابات الرئاسة في فنلندا.. تأهل مرشحين للجولة الثانية بعد فرز 100% من الأصوات
Globallookpress IMAGO/Markku Ulander
رئيس الوزراء الفنلندي السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو ورئيس البرلمان يوسي هالا-آهو
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أعلنت وزارة العدل الفنلندية تأهل رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من الأصوات.

وقالت وزارة العدل إن ستوب حصل على 27.2% من الأصوات، وهافيستو على 25.8%، رئيس البرلمان يوسي هالا-آهو على 19%.

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وستدفع النتيجة المتوقعة السباق الانتخابي إلى جولة إعادة يوم 11 شباط بين ستوب وهافيستو حيث لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات.

كان ستوب (55 عاما) وهافيستو (65 عاما) أبرز المرشحين في الانتخابات التي اختار فيها نحو 4.5 مليون ناخب مؤهل خليفة للرئيس ساولي نينيستو الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي تنتهي فترة ولايته الثانية البالغة ست سنوات في مارس. ولا يحق له الترشح لولاية جديدة.

المصدر: نوفوستي

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