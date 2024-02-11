اعتقال 17 مشتبها بهم في الهجوم على فعالية انتخابية للبلدية في إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الأحد أن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصا على خلفية الهجوم الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إسطنبول استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة.

ولم يقدم وزير الداخلية أي تفاصيل عن انتماء المهاجمين أو الدافع وراء الهجوم الذي أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة.

وأدان أردوغان الهجوم الذي وقع يوم السبت وأدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، وأشاد بممثلي الشرطة والادعاء العام الذين يعملون على القبض على المشتبه بهم الآخرين. لم يشر أردوغان إلى انتماءات المهاجمين ولا دوافع الهجوم.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الهجوم وقع بينما كان عزيز ينياي، المرشح لمنصب رئيس بلدية كوجك جكمجة في إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية، يزور إحدى الجمعيات. وأسفر الهجوم عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة، ولاذ المهاجمون بالفرار مستقلين سيارة.

وقالت الشرطة إنها قامت بمراجعة محتوى كاميرات المراقبة، وأظهرت اللقطات أشخاصا يطلقون النار من سيارة بيضاء قبل أن يفروا مسرعين.

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات بلدية في 31 مارس. ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في استعادة العديد من المدن والمناطق المهمة التي خسرها أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض قبل 5 سنوات، ومنها إسطنبول أكبر مدن البلاد، والعاصمة أنقرة.

المصدر: أ.ب