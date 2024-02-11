القائد الجديد لقوات الدفاع بالجيش الأوكراني قاد عملية تفريق احتجاجات الميدان عام 2013

أفادت صحيفة "أوبشستفوي" الأوكرانية بأن القائد الجديد لقوات الدفاع بالجيش الأوكراني إيغور بلاخوتا قاد القوات الداخلية للبلاد أثناء تفريق الاحتجاجات في "ميدان" كييف في ديسمبر 2013.

وقالت الصحيفة إن بلاخوتا ترأس قسم القوات الداخلية في 10 ديسمبر 2013، عندما نفذت قوات الأمن عملية إزالة حواجز المتظاهرين في الحي الحكومي في كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق عن تغييرات في قيادة القوات الأوكرانية. وقام بتعيين ألكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية، ليحل محل فاليري زالوجني.

المصدر: تاس