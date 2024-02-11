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قائد القوات الموحدة الأوكرانية السابق يسمع خبر إقالته من وسائل الإعلام

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قائد القوات الموحدة الأوكرانية السابق يسمع خبر إقالته من وسائل الإعلام
Legion-Media
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قال القائد السابق للقوات الموحدة الأوكرانية الفريق سيرغي ناييف إنه علم بإقالته من منصبه من وسائل الإعلام.

ويشار إلى أن الجنرال ناييف، كان قد شغل في الفترة من مارس 2018 إلى 6 مايو 2019 – منصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ورئيس مقر العمليات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية - قائد عمليات القوات المشتركة.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بإقالة ناييف من منصب قائد القوات الموحدة.

وكتب الجنرال على قناته في تيلغرام: "علمت من وسائل الإعلام بإقالتي من منصب قائد القوات الموحدة للقوات المسلحة الأوكرانية الذي شغلته منذ عام 2020. شكرا جزيلا لجميع الجنرالات والضباط والرقباء والجنود على خدمتهم المتفانية معي، وعلى عملهم المنسق وجهودهم المشتركة، وعلى ثقتهم ودعمهم".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن مجموعة جديدة من العسكريين ستتولى قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. وقام زيلينسكي بتعيين ألكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات الأوكرانية، ليحل محل فاليري زالوجني.

قبل ذلك، شغل الجنرال سيرسكي منصب قائد القوات البرية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

 

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