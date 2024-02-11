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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا
Globallookpress
سيدة تبكي في مقبرة لضحايا زلزال تركيا الذي وقع يوم 6 فبراير 2022
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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، ولاية هكاري شرقي تركيا. ولم تعلن السلطات المحلية حتى اللحظة ما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر بشرية أو مادية.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع الساعة 07:36 (+3 توقيت غرينتش) على عمق 5.74 كيلومتر، ومركزه قضاء يوكساك أوفا.

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يشار إلى أنه قبل أيام قليلة، أحيا ملايين الأتراك في جميع أنحاء البلاد ذكرى فقدان أكثر من 53 ألف شخص من الأصدقاء والاقارب والجيران في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل عام وبالتحديد في 6 فبراير العام الماضي.

وفي ذلك الزلزال العنيف الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"كارثة القرن"، انهار أكثر من 100 ألف مبنى، وتضرر 2.3 مليون إنسان، ولا يزال مئات الآلاف نازحين.

المصدر: الأناضول + وكالات

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