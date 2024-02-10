تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت قناة NBC التلفزيونية نقلا عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن مروحية من طراز "يوروكوبتر EC 130" على متنها 6 أشخاص تحطمت في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من حدود نيفادا.

وقالت القناة إنه لم يتم العثور على ناجين نتيجة الحادث.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

وكانت القناة نفسها أعلنت أمس أن طائرة رجال أعمال من طراز Bombardier Challenger 600 ذات محركين تحطمت قرب مدينة نابولي في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر الجمعة.

المصدر: تاس