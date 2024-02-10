قال فاديم كاراسيف، مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، إنه سيتعين على السياسيين الأوكرانيين التضحية بتوجههم المؤيد للغرب من أجل السلام في أوكرانيا.

وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Politeka على يوتيوب: "ثمن السلام هو التخلي عن السعي لنيل الدولة الأوكرانية عضوية الناتو أو انضمامها للغرب".

إقرأ المزيد

ووفقا له، لا تستطيع القيادة في كييف، في نفس الوقت، أن تأمل بالحفاظ على دولتها والحصول على عضوية التحالف العسكري الغربي.

واقترح هذا الخبير السياسي، أن يتذكر السياسيون الأوكرانيون الظروف التي بدأ فيها تاريخ أوكرانيا الحديثة.

وأضاف: "دعونا نعود إلى إعلان الاستقلال عام 1991. في تلك الوثيقة مكتوب: الحياد وعدم الانحياز".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

ووفقا للرئيس الروسي، مع وجود مثل هذا الفهم، يجب عليهم التفكير في خطواتهم التالية.

وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق - عاجلا أم آجلا ستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.

المصدر: نوفوستي