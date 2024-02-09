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يفضل الطب البديل.. تشارلز الثالث قد يرفض الأدوية التقليدية لعلاجه من السرطان

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يفضل الطب البديل.. تشارلز الثالث قد يرفض الأدوية التقليدية لعلاجه من السرطان
AP
الملك تشارلز الثالث
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أعلن الخبير في شؤون العائلة المالكة البريطانية والصحفي السابق في "بي بي سي" توم باور أن الملك تشارلز الثالث قد يرفض الأدوية التقليدية لعلاج السرطان.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن باور إن تشارلز الثالث كان دائما يعارض العلاج الكيميائي ويفضل الطب البديل.

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مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان

وأضاف الخبير: "أنه مؤمن كبير بالأعشاب والجرعات الطبيعية وأشياء من هذا القبيل".

ويعتقد باور أن الملك سيلجأ إلى الطبيب الإنكليزي مايكل ديكسون، الذي يشغل منصب كبير أطباء البلاط الملكي منذ عام 2023. وديكسون مثل تشارلز الثالث يعتبر أن أفضل علاج للأمراض هو استخدام طرق غير تقليدية.

أكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز قد تم تشخيص إصابته بالسرطان بعد الجراحة الأخيرة التي أجراها لإزالة تضخم البروستات الحميد.

ورفض القصر تأكيد نوع السرطان، لكنهم قالوا إن الملك وأطباءه ما زالوا "إيجابيين للغاية" بعد بدء العلاج في العيادات الخارجية.

وأفادت "سكاي نيوز" بأن الأمير ويليام قد يتولى بعض الواجبات العامة للملك تشارلز الثالث بعد تشخيص إصابته بالسرطان، إلا أن الشؤون الدستورية ستظل من مسؤولية الملك.

المصدر: لينتا. رو

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