الأمير ويليام قد يتولى أدوارا إضافية بعد إصابة والده الملك بالسرطان

أفادت "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء بأن الأمير ويليام قد يتولى بعض الواجبات العامة للملك تشارلز الثالث بعد تشخيص إصابته بالسرطان، إلا أن الشؤون الدستورية ستظل من مسؤولية الملك.

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وتابعت القناة: "قد يتولى كبار أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك وريث العرش الأمير ويليام، مسؤوليات إضافية كملك أثناء علاجه.. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون هذه المسؤوليات مرتبطة بالأنشطة العامة، وليس بالدور الدستوري للملك".

وأوضحت القناة أن الملك سيواصل لقاءاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، لكن من الممكن أن تعقد اللقاءات عن بعد.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في بيان له يوم أمس أن الملك تشارلز الثالث، الذي خرج من المستشفى بعد خضوعه للعلاج من تضخم البروستاتا، قد تم تشخيص إصابته بالسرطان. ويترتب على البيان أن الحديث لا يدور عن سرطان البروستاتا. وقد بدأ الملك في العلاج، حيث نصحه الأطباء بتأجيل المناسبات العامة. ومع ذلك، سيستمر في أداء الواجبات الحكومية والعمل بالوثائق الرسمية.

المصدر: سكاي نيوز