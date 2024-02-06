مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأول ظهور علني لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.

وظهر تشارلز مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.

LATEST: King Charles has been seen for the first time since revealing his cancer diagnosis. He left Clarence House with Queen Camilla and drove the short journey to Buckingham Palace.

They have now left for Sandringham. The King’s standard has been lowered above the Palace. pic.twitter.com/DDyqTCHGxI — Chris Ship (@chrisshipitv) February 6, 2024

وبحسب وكالة "برس أسوسييشن" يُعتقد أنه يستعد للسفر على متن مروحية إلى سندريغهام، أحد المقرات الملكية في شرق إنكلترا.

هذا وكشفت الفحوصات الطبية أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام.

King Charles leaves London for Sandringham. Barely one hour after Harry arrived at Clarence House. I’m sure Queen Camilla ignored the nasty little brat for what he wrote about her and I hope it has now sunken in, you aren’t welcome. GOD SAVE THE KING



pic.twitter.com/fsOz0KIaZu — Prince & Princess of Wales 𝕏 (@TribesBritannia) February 6, 2024

ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية (1926-2022).

يذكر أن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام كانت قد خضعت في وقت سابق لعملية جراحية مخطط لها في البطن، وستبقى في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا. ومن غير المتوقع أن تعود إلى واجباتها حتى عيد الفصح على أقل تقدير.

المصدر: أف ب