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مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان

أخبار العالم

مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان
AP
الملك تشارلز الثالث
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأول ظهور علني لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.

وظهر تشارلز مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.

وبحسب وكالة "برس أسوسييشن" يُعتقد أنه يستعد للسفر على متن مروحية إلى سندريغهام، أحد المقرات الملكية في شرق إنكلترا.

هذا وكشفت الفحوصات الطبية أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام.

ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية (1926-2022).

يذكر أن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام كانت قد خضعت في وقت سابق لعملية جراحية مخطط لها في البطن، وستبقى في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا. ومن غير المتوقع أن تعود إلى واجباتها حتى عيد الفصح على أقل تقدير.

المصدر: أف ب 

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