الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة لرؤية والده الملك بعد إعلان إصابته بالسرطان

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الأمير هاري الذي تخلى عن مهامه الملكية وانتقل للعيش في الولايات المتحدة تحدث مع والده الملك تشارلز الثالث، بعد الإعلان عن إصابة الأخير بمرض السرطان.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصدر مقرب من الملك البريطاني، البالغ من العمر 75 عاما، أن الأمير هاري سيسافر إلى لندن في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تحدث مع والده.

ولم يعرف ما إذا كانت زوجة هاري، ميغان ماركل، أو طفلاهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، سيحضرون أيضا إلى لندن.

ولم يصدر الزوجان حتى الآن بيانً بشأن تلك الزيارة، حيث إن العلاقات بين الملك وابنه الأصغر متوترة منذ فترة، لاسيما بعد صدور كتاب "الاحتياطي" SPARE، الذي نشر العام الماضي، وانتقد فيه الأمير هاري عائلته الملكية.

وأعلن قصر باكنغهام، أمس الاثنين، أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، موضحا أنه بدأ رحلة العلاج.

وأوضح القصر، أنه خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان. ولم يؤكد البيان نوع السرطان الذي يعاني منه الملك.

المصدر: skynews