استطلاع رأي: أكثر من نصف البولنديين يعارضون مواصلة تقديم الإعانة للاجئين الأوكرانيين

أظهرت بيانات دراسة اجتماعية أن أكثر من نصف البولنديين يعارضون تقديم المعونات الاجتماعية والمزايا التفضيلية للاجئين الأوكرانيين.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء اجتماع في وارسو عاض قرابة 53% من المستطلعة آراؤهم تمويل المزايا المقدمة للأوكرانيين، فيما يؤيد 21 % فقط من المشاركين مواصلة تمويلها.

ويظهر الاستطلاع أن 47% يرفضون المساواة في امكانية الوصول إلى المساعدات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه نما عدد المعارضين لتمويل الدولة لتكاليف الإقامة والغذاء للاجئين الأوكرانيين بشكل حاد.

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وقبل عامين، كان 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون هذه المساعدة، وكان 20% فقط يعارضونها، أما اليوم فقد انقلبت هذه النسب إلى 44% ضدها، وما زال 21% يؤيدون استمرارها.

ويعمل مجلس النواب البولندي على تمديد برنامج الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا حتى نهاية يونيو، وكانت الحكومة قد قدمته في أبريل 2022.

ويضمن البرنامج للأوكرانيين الغذاء والإقامة على نفقة الدولة والرعاية الطبية والتعليم مع مجموعة كاملة من المساعدة الاجتماعية.

ووفقا لتقديرات وزارة الشؤون الداخلية والإدارة، يعيش حوالي مليون أوكراني في بولندا. وهذا يكلف الميزانية ما لا يقل عن 6.2 مليار زلوتي (حوالي 1.5 مليار دولار) سنويا.

المصدر: نوفوستي