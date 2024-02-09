تكتسح "الترند".. أكثر من 75 مليون مشاهدة لـ"مقابلة بوتين مع كارلسون" على "إكس" في 9 ساعات

تجاوز عدد مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون على موقع "إكس" (تويتر سابقا) 75 مليون مشاهدة في 9 ساعات مع عشرات آلاف تفاعلات الإعجاب.

حققت المقابلة التي أجراها الرئيس بوتين مع الصحفي كارلسون على موقع "إكس" أكثر من 75 مليون مشاهدة خلال حوالي 7 ساعات.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

في حين اقترب عدد إعادة النشر من 200 ألف، بينما أبدى بالفعل أكثر من 600 ألف شخص إعجابهم بالمقابلة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حصد فيديو المقابلة أكثر من 3.4 مليون مشاهدة واحتلت المقابلة المرتبة الثالثة في قسم الموضوعات الشائعة "ترند" في خدمة الفيديو.

هذا وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

المصدر: RT + نوفوستي