بوتين: العالم مقسوم إلى نصفين كما الدماغ لكنه مصاب بمرض عضال

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن التحالف ليس أمرا سلبيا، لكن التحالفات يجب أن تتعاون لما فيه صالح العالم، مشبها العالم بـ "فصي الدماغ" اللذين يجب أن يعملا معا بتناغم.

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جاء ذلك في مقابلة صحفية مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، يوم الثلاثاء الماضي، نشرت ليلة أمس على موقع X، فأثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها، ورفعت من مشاهدات الموقع على نحو غير مسبوق.

وقال بوتين: العالم (الكرة الأرضية) نفسه منقسم إلى نصفين، شأنه في ذلك شأن "فصي الدماغ"، أحدهما مسؤول عن بعض الأنشطة، وربما يكون الآخر "أكثر نشاطا في المجال الإبداعي" وهكذا. وتابع الرئيس: "لهذا يجب أن يكون العالم متحدا"، حيث يجب أن يكون "الأمن مشتركا، وليس مصمما لخدمة المليار الذهبي فقط".

وقال بوتين: "في هذه الحالة فقط سيكون العالم مستقرا ومستداما ويمكن التنبؤ بأحداثه".

لكن العالم بخلاف ذلك مصاب بمرض عضال.

وتابع بوتين: "يبدو لي أنه من خلال الصحافة الأمينة (التي تمارس عملا يشبه عمل الأطباء في هذه الحالة)، من بين أمور أخرى، ربما سيكون من الممكن بطريقة أو بأخرى إعادة ربط (فصي الدماغ)".

المصدر: RT