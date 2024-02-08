روسيا: الأجيال القادمة ستلعن الناتو بسبب قصفه ليوغسلافيا

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الأجيال القادمة ستلعن حلف الناتو بسبب قصفه ليوغسلافيا السابقة في عام 1999.

واعتبر بوليانسكي أن "السبب الحقيقي للأحداث الدراماتيكية الحالية" حول كوسوفو هو "عدوان الناتو ضد يوغسلافيا".

وقال الدبلوماسي الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في كوسوفو، يوم الخميس، إن "من يدعون بأنهم المدافعون عن الديمقراطية قصفوا البلاد باليورانيوم المنضب، ما أسفر عن ضحايا كثيرة بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. ما ألحق أضرار كارثية بالبيئة المحيطة".

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وأضاف بوليانسكي: "لذلك ستلعن الناتو الـ 60 جيلا من الأجيال القادمة من الناس الذين سيعانون من المشاكل الصحية بسبب الأعمال الإجرامية لواشنطن، والتي وصفتها وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت بوقاحة بأنها "أضرار جانبية".

يذكر أن حلف الناتو أطلق عملية عسكرية ضد يوغسلافيا في عام 1999 أثناء النزاع بين الصرب والألبان في إقليم كوسوفو، حيث اتهم الناتو الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش بالتطهير العرقي ضد السكان الألبان.

المصدر: نوفوستي