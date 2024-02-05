صربيا تطلب رسميا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوسوفو

أعلن وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن صربيا وجهت طلبا رسميا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله من طرف واحد.

وقال داتشيتش في بيان، نشرته الحكومة الصربية يوم الاثنين، إن "الطلب وجه بسبب الوضع العام في كوسوفو وميتوهيا وترهيب الصرب ومحاولات إلغاء الدينار الصربي وكل ما يمثل انتهاكا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي وكافة الوثائق الدولية الأخرى بشأن الإقليم الصربي".

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد اتهم سلطات كوسوفو الانفصالية بـ "الاستفزازات"، مشيرا إلى أنه وجه رسالتين إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، أكد فيهما على رفضه لخطوات رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

ويأتي ذلك بعد أن استولت قوات الأمن التابعة لحكومة كوسوفو على عدد من المباني الإدارية الصربية في الإقليم.

كما أعلنت سلطات كوسوفو عن بدء "فترة انتقالية" في الإقليم اعتبارا من 1 فبراير للتخلي عن تداول الدينار الصربي والانتقال إلى استخدام اليورو.

المصدر: تاس