أوشاكوف: زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا على جدول الأعمال

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا على جدول أعمال الاتصالات الدولية للرئيس الروسي ويجري التحضير لها.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "تجري حاليا مناقشة زيارة محتملة لرئيسنا إلى تركيا. إننا نولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات متعددة الأوجه مع تركيا، وبناء على دعوة الرئيس أردوغان، فإن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى تركيا تحتل مكانة ذات أولوية في جدول أعمال اتصالاتنا الدولية المباشرة".

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وأضاف "في الوقت الحالي، تجري الاستعدادات النشطة للغاية للزيارة، وتجري الاستعدادات من قبل جميع الإدارات الروسية الرئيسية تقريبا، سواء الاقتصادية أو السياسية. ولا يزال الاتفاق على المواعيد المحددة للزيارة جاريا".

وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تتم مبدئيا في شهر فبراير، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي.

المصدر: نوفوستي