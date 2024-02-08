بيسكوف: لا نترقب توقعات محددة لرد الفعل على مقابلة بوتين مع كارلسون

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا توجد لدى الكرملين توقعات محددة لرد الفعل على مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

ووفقا لممثل الكرملين، ردود الفعل ستكون متنوعة حتما، والمهم هنا هو وجودها.

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وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "لا، لا يمكن أن تكون هناك أي توقعات محددة هنا. من الواضح أن ردود الفعل ستكون متنوعة للغاية. ولكن الشيء الرئيسي هنا هو أن تكون كذلك، لأن رد الفعل المتنوع يعني أنهم باتوا على اطلاع بالموضوع".

في وقت سابق، أكد بيسكوف حدوث المقابلة بين الرئيس بوتين والصحفي كارلسون.

وأوضح بيسكوف أن رئيس الدولة أجرى مقابلة مع هذا الصحفي بالذات، نظرا لأن موقفه يختلف عن مواقف الآخرين، فهو "ليس مؤيدا لروسيا بأي حال من الأحوال، وليس مؤيدا لأوكرانيا، بل مؤيد لأمريكا".

ووفقا لممثل الكرملين، يختلف موقف كارلسون بشكل متناقض عن موقف وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية التقليدية.

من جانبه، أعرب فرانك فيجليوزي، المعلق في قناة MSNBC التلفزيونية الليبرالية الأمريكية، عن خوفه من عواقب نشر مقابلة كارلسون مع الرئيس بوتين.

وأشار فيجليوزي، الذي عمل في السابق كمساعد لمدير مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى أن الرئيس بوتين عمل في السابق كضابط في المخابرات السوفيتية، وهو ما يعني أنه "عندما يفعل شيئا فهو يعرف النتيجة".

المصدر: نوفوستي