الدفاع الروسية تعلن القضاء على 750 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 73 مسيرة خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 750 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "Su-25" و73 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وشملت خسائر العدو 230 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية.
- على محور دونيتسك عززت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية"مواقعها وبلغت خسائر العدو 310 جنود وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 155 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 25 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.
- أسقطت مقاتلة "Su-25" بمنطقة نوفوترويتسكوي في دونيتسك.
- إسقاط 40 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.
- أسقطت الدفاعات الروسية الجوية 12 صاروخا "Vampire" تشيكية الصنع.
- تم تدمير 73 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية