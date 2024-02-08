 
مباشر

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 750 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 73 مسيرة خلال 24 ساعة

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 750 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 73 مسيرة خلال 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxt5

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 750 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "Su-25" و73 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

إقرأ المزيد
لجنة التحقيق الروسية تكشف هوية المتورطين من الجيش الأوكراني بقصف مخبز ليسيتشانسك
لجنة التحقيق الروسية تكشف هوية المتورطين من الجيش الأوكراني بقصف مخبز ليسيتشانسك

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.
  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وشملت خسائر العدو 230 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية.
  • على محور دونيتسك عززت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية"مواقعها وبلغت خسائر العدو 310 جنود وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له
  • على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 155 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.
  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 25 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.
  • أسقطت مقاتلة "Su-25" بمنطقة نوفوترويتسكوي في دونيتسك.
  • إسقاط 40 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.
  • أسقطت الدفاعات الروسية الجوية 12 صاروخا "Vampire" تشيكية الصنع.
  • تم تدمير 73 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا