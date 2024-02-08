لجنة التحقيق الروسية تكشف هوية المتورطين من الجيش الأوكراني بقصف مخبز ليسيتشانسك

كشفت لجنة التحقيق الروسية هوية الضباط الأوكرانيين المتورطين في قصف مخبز في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وجاء في بيان اللجنة: "وفقا للبيانات الأولية، تم تنفيذ الهجوم على المبنى الذي كان يوجد به مدنيون، بصواريخ HIMARS الأمريكية من قبل الفرقة الثالثة من لواء المدفعية الصاروخية 107 التابعة للقوات الأوكرانية تحت قيادة المقدم يفغيني رودين".

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وسيتم توجيه الاتهام إلى رودين، وكذلك قائد لواء المدفعية الصاروخية 107 التابع للقوات الأوكرانية، العقيد سيرغي سافتشينكو. كما ستبت لجنة التحقيق في مسألة محاكمتهم غيابيا.

وقصفت القوات الأوكرانية في الـ3 من شهر فبراير الجاري مخبزا في مدينة ليسيتشانسك، أسفر عن مقتل 28 شخصا، بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة آخرين.

وتقع مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بجوار خطوط القتال. وقبل دحر القوات الأوكرانية منها، قامت القوات الأوكرانية قبل انسحابها من المدينة بتفجير وتدمير جزء من المباني الإدارية المهمة، كما تضررت مرافق البنية التحتية الهامة، وتواصل قوات كييف بانتظام قصف هذه المدينة.

المصدر: نوفوستي







