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روسيا تبلغ الأرجنتين معارضتها لتسليم مروحيات روسية إلى أوكرانيا

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روسيا تبلغ الأرجنتين معارضتها لتسليم مروحيات روسية إلى أوكرانيا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال سفير روسيا في الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، إن بلاده أبلغت السلطات الأرجنتينية معارضتها لتسليم مروحيات روسية من طراز Mi-171E إلى أوكرانيا.

وأضاف السفير في حديث لوكالة نوفوستي: "نقوم بشكل مستمر بإبلاغ الجانب الأرجنتيني بعدم جواز  مثل هذه الخطوة. ونؤكد أنها تتعارض أيضا مع شهادة المستخدم النهائي، التي تحظر نقل المعدات العسكرية إلى دول ثالثة دون موافقة الدولة المصنعة".

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وفي منتصف ديسمبر الماضي، ذكر موقع Noticias Urbanas ، أن بوينس آيرس تريد تسليم مروحيتين من إنتاج روسيا لنظام كييف.

وأوضح السفير أن السلطات الأرجنتينية، لا تؤكد حتى الآن صحة التقارير حول وجود خطط لتسليم المروحيتين لأوكرانيا.

وأشار فيوكتيستوف إلى أن "إدارة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز اتخذت موقفا حازما بشأن عدم قبول أي إمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا".

وأضاف الدبلوماسي أن الأرجنتين تمتلك مروحيتين للنقل العسكري من إنتاج روسيا وهما حاليا في حالة تفكيك. واستلمت الأرجنتين هاتين المروحيتين في نسخة مدنية في عام 2011.

المصدر: نوفوستي

 

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